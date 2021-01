Koronawirus w Polsce. Szef KPRM tłumaczy różnicę między galeriami i restauracjami

Koronawirus w Polsce. "Wszyscy jesteśmy wykończeni"

Polityk zaznaczał, że wprowadzane przez rząd zasady, na jakich funkcjonować ma gospodarka w obliczu pandemii, podejmowane są nie tylko na podstawie danych w Polsce, lecz także w oparciu o sytuację epidemiczną w innych krajach. - Nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w krajach ościennych. Chciałbym zaznaczyć, że w innych krajach jak na przykład Holandia te obostrzenia są dużo ostrzejsze - mówił gość "Wydarzeń"

Polityk pytany był również o konkretne badania wskazujące na to, w jakich miejscach łatwiej o zakażenie koronawirusem, a na podstawie których zapadają decyzje rządu. Dworczyk nie wskazał jednak konkretnych prac naukowych. - To jest jakiś pomysł, by publikować te badania, ale dziś, jeśli ktoś wykaże nieco wysiłku, to znajdzie takie materiały, na podstawie których może sobie jakieś zdanie wyrobić. Ale my się opieramy na ekspertyzach naszych specjalistów i ekspertów - stwierdził Michał Dworczyk.