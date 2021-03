Koronawirus w Polsce. Studenci pomogą w walce z pandemią

Pismo w którym Ministerstwo Zdrowia apeluje do rektorów o stworzenie list studentów chętnych do pracy przy zwalczaniu epidemii trafiło do uczelni 26 marca. Studenci, którzy zgłoszą się do władz uczelni zostaną objęci nakazem pracy i będą kierowani do konkretnych placówek przez wojewodę na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.