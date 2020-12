Koronawirus w Polsce. Stan epidemii może potrwać nawet kilka lat?

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 594 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarły także kolejne 143 osoby . Z kolei w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski powiedział, że "dane z weekendu na temat koronawirusa są lepsze niż cztery, sześć tygodni temu, ale w dalszym ciągu są niepokojące". Dodał też, że jeżeli właściwa liczba osób się nie zaszczepi, to przez kilka lat możemy być w stanie endemii.

- Przed świętami będziemy mieli ponownie większą liczbę zgonów. Jest duża liczba zakażeń. Jak jest duża liczba zakażeń, to może być i duża liczba zgonów" - prognozuje dr Sutkowski.

Koronawirus. Skąd tak duża liczba zgonów?

- Przeciążony system opieki zdrowotnej , który ma cały czas napór nie do udźwignięcia, jest przyczyną większej liczby zgonów - przyznał prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych

Przeciążony system "objawia nie liczbą zakażonych, bo 80 proc. zakażonych to jest podstawowa opieka zdrowotna, i oczywiście też u nas umierają pacjenci na COVID, ale większość tych pacjentów umiera na Oddziałach Intensywnej Opieki, które są bardzo przeciążone". W rozmowie z PAP dr Sutkowski podkreślił, że zupełnie inaczej pracuje się, gdy na oddziale jest 10 a inaczej jak 15 pacjentów.

Koronawirus i szara strefa

- Jest ''szara strefa'' zakażeń, które nie są w ogóle raportowane, bo nie mogą być raportowane, ponieważ pacjenci nie przychodzą na testy. To jest bardzo duża grupa niestety, rosnąca przed świętami, to też widzimy w praktykach lekarzy rodzinnych i nie tylko rodzinnych. To jest zjawisko występujące mniej więcej od miesiąca, bardzo dużo ludzi się nie zgłasza, pomimo że ma ewidentne objawy - powiedział dr Sutkowski.