Koronawirus w Polsce. Sejm zawiesza konferencje i wycieczki

Koronawirus dotarł do Polski. Marszałek Sejmu podjęła decyzję, by wstrzymać wycieczki do Sejmu i konferencje. Zawieszone zostały również wyjazdy zagraniczne grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych.

Obecnie w Polsce 92 pacjentów jest hospitalizowanych, 490 - poddanych kwarantannie, a 5647 na obserwacji. Tylko w jednym przypadku potwierdzono przypadek koronawirusa. To mężczyzna, który trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Wcześniej był w Niemczech na festiwalu karnawałowym.

- Stan leżącego pacjenta jest dobry. Nic się w tej chwili z nim specjalnego nie dzieje. Czeka na to, kiedy wreszcie będzie mógł wyjść do domu - oświadczył w czwartek kierownik Klinicznego Oddziału Zakaźnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smykał. Na razie ciężko stwierdzić, kiedy "pacjent zero" opuści placówkę. Smykał dodał jedynie, że za 7-10 dni przejdzie kolejne badania.

Po stwierdzeniu pierwszego przypadku zachorowania w Zielonej Górze do Szpitala Uniwersyteckiego zgłaszają się kolejne osoby z podejrzeniem koronawirusa. W środę pojawiło się 10 takich pacjentów. Po wykonaniu badań stwierdzono grypę. W czwartek zostali wypisani z placówki.

- W dniu dzisiejszym na oddział zakaźny przyjęto trzech pacjentów obywatelstwa polskiego, od których pobrano próbki do badań na obecność koronawirusa - poinformował Smykał.

Koronawirus w Polsce. Sejm reaguje

Z kolei Kancelaria Sejmu w związku z koronawirusem wstrzymuje wycieczki do gmachu budynku oraz na konferencje. Anulowane zostały również wyjazdy zagraniczne grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych. Taką informację przekazała podczas briefingu w Jersey City w USA marszałek Sejmu Elżbieta Witek. - Natomiast nie widzę żadnych przeciwwskazań w tej chwili, nie ma takich zaleceń, żeby nie organizować posiedzeń Sejmu - dodała Witek.

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wstrzymał do odwołania wymianę studentów, doktorantów i pracowników uczelni z sześcioma krajami: z Chinami, Hong Kongu, Iranu, Korei Południowej, Japonii i Włoch. Z kolei Rektor Politechniki Rzeszowskiej odwołał zaplanowane na następny tydzień Dni Otwarte uczelni.

Koronawirus w Polsce. Nowe informacje

Na Pomorzu nadzorem epidemiologicznym objęte są 584 osoby, w tym dwóch obywateli Chin - podaje RMF FM. - W związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem hospitalizowanych jest pięć osób - cytuje radio rzeczniczkę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Annę Obuchowską.

Zachodniopomorskie placówki wprowadziły całkowity lub częściowy zakaz odwiedzin. Chodzi o szpitale m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku i Kołobrzegu.

Jak podaje Onet.pl wykluczono koronawirusa u trzech pacjentów szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, w tym trzynastolatka - informuje p.o. rzecznika prasowego placówki.

Z kolei troje pacjentów - dwie kobiety i mężczyzna - trafiło do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Czekają na wyniki testów na obecność koronawirusa. Na wyniki testów czeka również pięciu pacjentów, którzy przebywają na oddziałach w Gdańsku i Gdyni.

Do sprawy odniosła się również prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Od jutra kierowcy autobusów i tramwajów będą otwierać wszystkie drzwi na przystankach. W ten sposób chcemy wyeliminować konieczność dotykania przez pasażerów zbędnych powierzchni wewnątrz pojazdów i chcemy zapewnić lepszą cyrkulację powietrza. Dzisiaj zebrał się sztab kryzysowy, podczas którego omawiane zostały kwestie związane ze stanem przygotowania miejskich służb do walki z koronawirusem" - czytamy w jej poście na Facebooku.