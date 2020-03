Koronawirus w Polsce. Sanepid i policja na tropie podejrzanych o zarażenie

Pacjent z podejrzeniem koronawirusa przebywający na oddziale zakaźnym szpitala w Jaśle, bez zgody lekarza i personelu w piątek po południu opuścił placówkę. Do poszukiwań włączyła się miejscowa policja - funkcjonariusze wkrótce zatrzymali mężczyznę, który mógł roznosić chorobę.

Do podobnych przypadków dochodziło już w Polsce wielokrotnie. Ze względu na koronowirusa jedni pacjenci chcą dostać się do przychodni, by się przebadać, inni - u których stwierdzono podejrzenie zachorowania - obawiają się izolacji.