Koronawirus w Polsce. Są nowe zakażenia i zgony. Raport MZ [piątek 26 lutego]

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski o trzeciej fali

Minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek w Programie 1 Polskiego Radia mówił o tym, jak może wyglądać przebieg trzeciej fali koronawirusa w Polsce. - Ryzyko, które wisi nad nami, jest bardzo duże. To nie jest wyimaginowane niebezpieczeństwo - powiedział. - Trzecia fala koronawirusa powinna być nieco mniejsza. Z prognoz analitycznych wynika, że średni poziom apogeum powinien być między 10-12 tys. Obecnie wynosi około 8 tysięcy. Perspektywa szczytu to 3-4 tygodnie - poinformował.

Niedzielski zaznaczał, że największe niebezpieczeństwo niosą za sobą nowe mutacje koronawirusa. Polityk podkreślił, że ich rozwój może zaburzyć szacunki ministerstwa co do rozwoju trzeciej fali. Minister Zdrowia dodał jednak, że prawdopodobnie ok. 15 do 20 proc. społeczeństwa może mieć już przeciwciała, co może spowolnić rozwój epidemii w najbliższych miesiącach.