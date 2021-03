Koronawirus w Polsce. Rzecznik KEP mówi o "donosach" na proboszczów. "Dostawali mandaty"

W całym kraju trwa lockdown. Większość przedsiębiorstw nie może normalnie funkcjonować, a w kościołach wprowadzono limit jednej osoby na 20 metrów kw. Jednak nie we wszystkich świątyniach udało się zachować to zalecenie. Zdaniem rzecznika Konferencji Episkopatu Polski powiadomienie o tym służb to donosicielstwo.

Share

Koronawirus w Polsce. Rzecznik KEP mówi o "donosach" na proboszczów. "Dostawali mandaty" Źródło: East News , Fot: Piotr Molecki