Koronawirus w Polsce. Rząd zdecydował o nowych obostrzeniach. Sprawdź, jakie zasady będą obowiązywać

Tam gdzie jest najgorsza sytuacja dojdzie do zmian w obowiązku noszeniu maseczek. Do tej pory należało je nosić tylko w przestrzeniu zamkniętej. Od soboty należy je nosić wszędzie. Dojdzie do ograniczeń w komunikacji miejskiej. W uroczystościach rodzinnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 50 osób. Prowadzony będzie rejestr wydarzeń rodzinnych. Te zmiany dotyczą tzw. czerwonych stref".