Koronawirus w Polsce. RPO apeluje do Mateusza Morawieckiego o przyjęcie pomocy z Niemiec

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w liście do Andrzeja Dudy zaoferował pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Polski prezydent nie skorzystał z propozycji. Adam Bodnar uważa, że to błąd i napisał pismo do premiera.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce. Adam Bodnar interweniuje ws. niemieckiej propozycji pomocy (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)