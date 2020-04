Koronawirus w Polsce. Ratownicy medyczni proszą o przekazywanie masek do nurkowania

Ratownicy medyczni z Zamościa proszą o przekazywanie o „pełnotwarzowych maskiek do snorkelingu”, które można było kupić w sklepach w artykułami sportowymi. Normalnie ten rodzaj masek nurkowych umożliwia obserwację tego, co dzieje się pod wodą . Okazuje się jednak, że skutecznie chroni ona także podczas kontaktu z osobami zarażonymi koranwirusem. Pozwala ona na stosunkowo swobodne oddychanie zarówno przez usta jak i przez nos a jednocześnie dość szczelnie izoluje od otoczenia. Nie ogranicza też widoczności.

Wiele takich masek przekazał ostatnio Decathlon, ale po pierwsze jest ich za mało, a po drugie według szacunków tej sieci sklepów, w polskich domach jest jeszcze ok. nawet 300 tys. nieużywanych sztuk. Stąd apel o ich przekazywanie personelowi medycznemu, któremu są one niezbędne do walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Ratownicy proszą, żeby umyte mydłem maski dostarczać do siedziby Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego przy ul. Starowiejskiej 23 w Zamościu.