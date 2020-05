Koronawirus w Polsce. Prof. Jacek Wysocki nie pozostawia złudzeń

Koronawirus nie zamierza odpuścić. Na całym świecie jest już ponad 3 mln osób zakażonych. Nie żyje ponad 230 tys. chorych. W Polsce ministerstwo zdrowia każdego dnia informuje o nowych przypadkach zakażeń i kolejnych ofiarach śmiertelnych. Według prof. Jacka Wysockiego, musimy zdawać sobie sprawę, że epidemia szybko nie minie. W rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" zwraca uwagę na to, że szybkie działania rządu doprowadziły do spłaszczenia jej rozwoju, ale będzie trwała dłużej.

Koronawirus w Polsce. Szczepionka to odległa perspektywa

W jego opinii wynalezienie i wprowadzenie szczepionki to nie jest bliska perspektywa. - Zwykle wynalezienie nowej szczepionki trwa od 5 do 10 lat. Teraz chcemy to zrobić błyskawicznie. Pracuje nad tym mnóstwo ludzi. To może przyspieszyć jej odkrycie, ale skonstruowanie szczepionki nadal nie jest proste - mówi Wysocki. Zauważa też, że nawet jak będziemy ją już mieli, to jak wyprodukować 5-7 mln dawek.