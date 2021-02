Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Horban podaje termin końca "nasilonej epidemii"

- To trzecia fala pandemii. Tego spodziewaliśmy się od początku. (…) Więcej zakażeń jest na północy Polski niż na południu. Dlaczego? Na południu ludzie już chorowali, choćby przykład Śląska i górników - mówił Horban w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. - Jesteśmy w stanie policzyć, co się dzieje na terenie danej gminy i powiatu. Nie ma sensu zamykać całego kraju, jeśli nie wszędzie jest taki sam wzrost zakażeń - dodał.

Nowe obostrzenia. PiS straci. Kto zyska? Jasna odpowiedź

Koronawirus w Polsce. Ekspert ocenia nowe obostrzenia

Do decyzji ogłoszonych w środę przez Adama Niedzielskiego odniósł się również immunolog dr Paweł Grzesiowski. Skomentował wprowadzenie obowiązku zakrywania twarzy wyłącznie maseczką, a nie jak do tej pory np. szalikiem, chustą czy przyłbicą. - To słuszna decyzja, bardzo spóźniona. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz. Pierwsze uwagi wysyłaliśmy już w czerwcu 2020 roku - mówił Grzesiowski na antenie Radia Zet.

Ekspert odniósł się również do zarzutów, jakoby maseczki utrudniały oddychanie i przez to mogły powodować pogorszenie stanu zdrowia. Zaznaczył, że maseczki są bezpieczne, a ich skuteczność jest niepodważalna. - To, że ciężko nam się oddycha, wynika głównie z odruchu, który ma każdy człowiek - jeśli coś ląduje na naszej twarzy, to czujemy dyskomfort - dodał.