Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki w masce ochronnej, od czwartku będą musieli je nosić wszyscy

W opublikowanym w środę w mediach społecznościowych poście premier Mateusz Morawiecki przypomina o obowiązkowym noszeniu masek ochronnych w miejscach publicznych od czwartku: "Nie ukrywam, że jeszcze się przyzwyczajam, ale jutro lub pojutrze powinno być już dobrze i będzie to już normalny element mojego życia. Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze i musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za nasze otoczenie: rodzinę, sąsiadów, współpracowników i inne osoby" - napisał Mateusz Morawiecki.

Opublikowane zdjęcia zostały zrobione po środowym spotkaniu premiera Morawieckiego z minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk i prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem . Ich rozmowa dotyczyła przygotowań polskich sportowców do Olimpiady w Tokio, a także sytuacji reprezentacji Polski w piłce nożnej i rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej. Jak wynika z opublikowanych zdjęć, zarówno minister Danuta Dmowska-Andrzejuk jak i prezes PZPN Zbigniew Boniek podczas spotkania również mieli założone maski ochronne na twarzach. .

Niewykluczone, że środowa publikacja zdjęć premiera Mateusza Morawieckiego w masce ochronnej jest pochodną burzy medialnej, która dotyczyła właśnie kwestii przestrzegania przez władze polskie przepisów wprowadzonych do walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Kilka dni temu, po zaostrzeniu tych przepisów, przedstawiciele władzy i koalicjanci rządzącej wzięli udział w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej. W mediach pojawiło się wiele opinii, że doszło wówczas do złamania wprowadzonych rozporządzeń, zostało również w tej sprawie złożone doniesienie do prokuratury.