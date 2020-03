Koronawirus w Polsce. Powstały pierwsze kursy o wirusie. Ministerstwo apeluje

Czy jesteś przygotowany na wypadek zagrożeń epidemiologicznych? - takie pytanie zadali autorzy kursów dotyczących koronawirusa. Szkolenia pojawiły się w sieci, a jedno z nich zadedykowano pracownikom oświaty. Powód? "Procedury, którymi dysponują szkoły, nie są wystarczające". MEN poinformowało WP, że nie ma nic wspólnego z tą inicjatywą. Rzeczniczka wystosowała też apel do dyrektorów.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec.

Jeszcze zanim koronawirus dotarł do Polski w sieci pojawiły się pierwsze kursy - "Koronawirus 2019-nCoV – procedury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" oraz takie samo szkolenie dotyczące placówek oświatowych. Można je było kupić na stronie uniqskills.com. Szybko zniknęły ze strony. Nie udało nam się dowiedzieć, czy zostały wykupione, czy całkowicie anulowane.

Kursy ruszyły we wtorek, oba miały potrwać miesiąc. Koszt? Kurs podstawowy - 89 zł, ten dla pracowników oświaty - 299 złotych. Szkolenia miały odbywać się w sieci.

Koronawirus w Polsce. Kurs dla pracowników oświaty

We wstępie do kursu dotyczącego szkół czytamy: "Placówki oświatowe otrzymały do tej pory ogólne wytyczne, jak reagować w przypadku globalnych zagrożeń zdrowia publicznego, ale procedury, którymi dysponują szkoły, nie są wystarczające w obliczu nowych zagrożeń bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego".