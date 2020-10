Koronawirus w Polsce. Powiat wielicki w czerwonej strefie i kolejny rekord zakażeń

Jest to rekord jeśli chodzi o dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w powiecie wielickim. Tak dużo zakażeń w ciągu jednej doby nie było w naszym powiecie od początku epidemii. Najwięcej chorych przybywa w gminie Wieliczka, to w tej gminie jest najwięcej aktywnych zakażeń (193) oraz największa ilość zgonów (7). Na dzień 16.10.2020 łączna ilość potwierdzonych przypadków koronawirusa od początku epidemii w powiecie wielickim to 676. Gmina Wieliczka - 333, gmina Niepołomice - 159, gmina Biskupice - 46, gmina Gdów - 95 i gmina Kłaj - 43.