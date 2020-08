Koronawirus w Polsce. Pomorze przegoniło Śląsk. Powodem zakażenia na weselach

Koronawirus w Polsce. Więcej przypadków na Pomorzu niż na Śląsku

We wtorkowym raporcie ministerstwa zdrowia poinformowano o tym, że w województwie pomorskim wykryto 93 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To więcej niż na Śląsku, gdzie jest najwięcej przypadków w Polsce. W województwie śląskim było to 89 przypadków zakażenia koronawirusem.