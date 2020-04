Koronawirus w Polsce. Płyn do dezynfekcji rąk z puławskich Azotów

Jednym z produktów wytwarzanych w Zakładach Azotowych w Puławach jest nadtlenek wodoru. Jego właściwości dezynfekcyjne są powszechnie znane, gdyż jego 3 proc. roztwór to nic innego jak znana wszystkim woda utleniona . W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki odkażające z powodu epidemii koronawirusa w Polsce, Puławy zdecydowały się na produkcję specyfiku, który będzie można powszechnie sprzedawać.

Produkowany przez Zakłady Azotowe płyn do dezynfekcji rąk nazywa się PULSEPT 5. W sobotę , 3 kwietnia br. decyzją Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych płyn został dopuszczony do obrotu tymczasowo na 180 dni.

- Nie tylko przeznaczyliśmy środki finansowe na wsparcie instytucji i jednostek zwalczających zagrożenie, ale staramy się też pomagać na inne sposoby. Uznaliśmy, że skoro dysponujemy technologiami i możliwościami pozwalającymi produkować środki minimalizujące ryzyko infekcji, to musimy zacząć je wytwarzać, bo to może pomóc w zwalczaniu epidemii. Jestem w tym względzie pełen uznania dla kreatywności naszych specjalistów – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty w komunikacie tej firmy .

W tej chwili Azoty mogą wytwarzać ok. 15 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego na dobę. Firma stara się jednak podnieść swoje moce produkcyjne do 70 tys. litrów na dobę. Pracuje też nad innymi środkami do dezynfekcji na bazie nadtlenku wodoru.