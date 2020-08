Koronawirus w Polsce. Nowy raport i spadek liczby zachorowań. Wirusolog wyjaśnia

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 581 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Po ostatnich rekordach to znaczny spadek. Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny wyjaśnia, że to normalne, bo to wynik z dni powszednich ubiegłego tygodnia. A dwa ostatnie dni rekordów to "szaleństwa weekendowe".

581 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 4 zgony. To najnowsze dane przekazane w niedzielę przez Ministerstwo Zdrowia.

Co nam te liczby mówią? - Normalna sytuacja - komentuje prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny. Dzisiejszy wynik, to, jak podkreśla, "odpowiednik tego, co się działo w tygodniu po ostatniej niedzieli". - Mieliśmy spokojny, zwykły tydzień, a więc i aktywność społeczna była niższa, w związku z tym i zachorowań mniej - dodaje.

- Jest też szansa, że jest tu jakiś pierwszy wpływ ostatnich działań - ocenia.

Koronawirus. Rekordy zakażeń. "Efekt wesel"

- Ostatnie dwa dni rekordów sięgających 900 dziennych przypadków to są szaleństwa ubiegłotygodniowe z weekendów. One odbijają się właśnie w wynikach czwartkowych i piątkowych, czasami jeszcze w sobotę. Dlatego ja tak zwracam uwagę nie na zakłady pracy, a na wesela - dodaje.

I przewiduje: - W poniedziałek i wtorek w raportach żadnych rewelacji nie będzie. To są odpowiedniki dni codziennych. To będą mniej więcej takie wyniki od 500 do 700 zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia zapowiada policyjne kontrole na weselach

Koronawirus w Polsce. "Koniec tygodnia pokaże"

- To koniec tygodnia pokaże, na ile efekty działań podjętych w zeszłym tygodniu były skuteczne - stwierdza prof. Gut.

- Wszystko zależy od ludzi. Znając ich pomysły są oni niestety gotowi przenieść wesele ze strefy zielonej do czerwonej, chyba tylko po to, by były dwie czerwone - stwierdza.

Pytany, czy pod koniec tygodnia pojawi się w raporcie pierwszy dzienny tysiąc zakażeń koronawirusem, odpowiada: - Zależy, jak dobrze towarzystwo bawiło się w sobotę i niedzielę.