Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki. Raport Ministerstwa Zdrowia [10 stycznia]

Koronawirus w Polsce. Szkoły mogą zostać zamknięte na dłużej

Utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki nowych zakażeń koronawirusem w Polsce mogą przyczynić się do przedłużenia nauki zdalnej w polskich szkołach. W sobotę wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił, że nie spodziewałby się otwarcia szkół tuż po trwających feriach zimowych . - Nie byłbym optymistą w kwestii powrotu dzieci do szkół po feriach. Wydaje mi się, że jeszcze pewien okres, może dwa tygodnie, potrwa przedłużenie tych obostrzeń - powiedział na antenie Radia Zet.

Gadomski tłumaczył, że za decyzją o przedłużeniu zdalnego nauczania stoją nie tylko dane z Polski, lecz także statystyki docierające do rządu z innych krajów europejskich. - Widzimy, i to jest też sygnał niepokojący dla nas, co się dzieje w Europie. Widzimy jaka jest sytuacja w Niemczech jeśli chodzi o liczbę zachorowań czy zgonów. W Wielkiej Brytanii rekordy, Francja, Hiszpania podobnie. To rzeczywiście są dla nas czerwone światła, które również determinują tę decyzję, nie tylko to, co jest u nas - tłumaczył.