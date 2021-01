Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Kilkaset zgonów [29 stycznia]

86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Zmarło 336 chorych

Z powodu COVID-19 zmarło 65 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 271 osób. Liczba osób zakażonych koronawirusem to 1 502 810. W sumie od początku pandemii zmarło 36 780 chorych.

Nowe obostrzenia w Polsce

- W ostatnich tygodniach sytuacja epidemiologiczna wygląda lepiej, to efekt dyscypliny społecznej - stwierdził podczas konferencji. Mimo to, rząd zdecydował się przedłużyć obowiązujące obostrzenia do 14 lutego. Zmiany dotyczą jedynie sklepów w galeriach handlowych, galerii sztuki i muzeów i godzin dla seniora.