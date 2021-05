Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia [21 maja 2021]

Koronawirus. Sytuacja w szpitalach

Resort podzielił się także danymi dotyczącymi aktualnej sytuacji w szpitalach. Zajętych jest 9 200 łóżek covidowych. 1 239 pacjentów wymaga wsparcia respiratorem. To spory spadek w porównaniu do sytuacji sprzed tygodnia, kiedy to zajętych było 12 984 łóżek covidowych, a 1 690 pacjentów wymagało wsparcia respiratorem.