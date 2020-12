Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z resortu zdrowia [22 grudnia 2020]

Koronawirus. Nowe obostrzenia

- Styczeń i luty to miesiące wyjątkowej aktywności i ekspansji wirusów, wskazuje na to wielu ekspertów. Szczepienia na szeroką skalę rozpoczną się zapewne na przełomie stycznia i lutego. Jeśli do tego czasu wzrost epidemii nabierze niekorzystnego dla nas tempa, to będziemy mieli poważny problem - tłumaczy w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" wprowadzenie nowych obostrzeń premier Mateusz Morawiecki.