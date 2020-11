Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia [9 listopada]

Koronawirus w Polsce. Co drugi test pozytywny

W ciągu ostatniej doby wykonano 43,4 tys. testów na obecność koronawirusa. Gdyby porównać je z liczbą nowych potwierdzonych przypadków zakażenia, to okazałoby się, że co drugi wypadł pozytywnie.

Koronawirus w Polsce. Grozi nam narodowa kwarantanna?

- Jeśli będzie to konieczne, wdrożymy narodową kwarantannę za 7 do 14 dni, ale może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę, czy będziemy stosowali się do podstawowych zasad, o których mówią medycy od początku pandemii - tłumaczył dwa dni później premier.