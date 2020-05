Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia

Mamy 142 nowe przypadki zakażenia - poinformowało po południu na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, żę łączna liczba nowych przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin sięgnęła 322 przypadków.

Koronawirus w Polsce. Bilans zakażonych wciąż rośnie

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca . Był to mężczyzna z woj. lubuskiego, który wrócił z Niemiec. 20 marca mężczyzna opuścił szpital - po trzech testach, które potwierdziły, że jest już zdrowy.

Resort zdrowia zdecydował wówczas o wprowadzeniu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a także przekształceniu pierwszych 19 szpitali w całej Polsce w tzw. szpitale jednoimienne, przeznaczone do leczenia osób zakażonych koronawirusem.

12 maja odnotowano w Polsce 595 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to największy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w naszym kraju (poprzedni padł 19 kwietnia odnotowano wówczas 545 nowych przypadków). Większość zakażonych - aż 492 osoby - to mieszkańcy Śląska.

Koronawirus w Polsce. Etapy odmrażania gospodarki

Pierwszy etap "odmrażania" gospodarki, który zaczął obowiązywać od 20 kwietnia, dotyczył otwarcia lasów i parków. Prawo do samodzielnego wyjścia z domu otrzymały również dzieci od 13. roku życia. Ponadto zmieniły się limity osób w sklepach, które zostały uzależnione od powierzchni placówek. Ustalono także, że tak zwane godziny dla seniorów, w godzinach 10-12, obowiązują od poniedziałku do piątku.

Od 25 maja natomiast mają być uruchomione dodatkowe zajęcia opiekuńcze dla dzieci w klasach 1-3. Tego samego dnia do szkół powrócą ósmoklasiści oraz maturzyści, którzy będą potrzebować konsultacji z nauczycielami przed swoimi egzaminami.

Koronawirus na świecie. Najwięcej zakażonych w USA

Także w Europie epidemia dała się dotkliwie we znaki. Ponad 230 tys. zakażonych jest w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii zakaziło się ponad 228 tys. osób, we Włoszech - ponad 221 tys., we Francji - ponad 178 tys., w Niemczech - ponad 173 tys.