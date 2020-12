Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowszy raport (23 grudnia)

"Mamy 12 361 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1509), wielkopolskiego (1391), śląskiego (1269), kujawsko-pomorskiego (1204), zachodniopomorskiego (989), warmińsko-mazurskiego (981), pomorskiego (968), łódzkiego (859), dolnośląskiego (588), lubelskiego (569), małopolskiego (528), lubuskiego (365), podlaskiego (326), opolskiego (250), podkarpackiego (219), świętokrzyskiego (162). 184 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, kiedy dostaniemy szczepionki na COVID-19

- Święta Bożego Narodzenia przed nami. W drugim dniu Świąt przyjadą do Polski pierwsze szczepionki. Będziemy najpierw szczepili grupę zero, czyli służby medyczne, które najbardziej tego potrzebują - powiedział we wtorek podczas konferencji premier.