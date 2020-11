Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport

Koronawirus w Polsce. 1 listopada cmentarze zamknięte. Co ze szkołami?

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do seniorów. - Nasz apel przyjmuje formę alarmu. Chcemy, by seniorzy zostali w domu. To na najbliższe dwa tygodnie. Korpus Wsparcia Seniorów ma służyć tym, którzy zostaną sami w potrzebie - powiedział premier.