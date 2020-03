Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach

Potwierdzone przypadki dotyczą: ośmiu osób z woj.śląskiego, trzech osób z woj. małopolskiego, dwóch osób z woj. kujawsko-pomorskiego oraz po jednej osobie z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego. Oznacza to, że w sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 649, z czego siedem to osoby zmarłe.

Koronawirus w Polsce. Nie tylko Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania

Ma my w Polsce stan epidemii . Wszystkie resorty zdecydowały się na wprowadzenie restrykcji, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne, zawieszono wewnątrzkrajowe loty , zamknięto granice. Obowiązuje zakaz 50-osobowych zgromadzeń.

Co więcej, biskupi zdecydowali się na ogłoszenie dyspensy od udziału w mszach świętych. Są one transmitowane w mediach. Duchowni apelują, by pozostać w domu.