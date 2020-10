Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia nie ma dobrych wiadomości

- Tego należało się spodziewać, zwłaszcza, że od września wróciliśmy do normalnego funkcjonowania - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski o gwałtownym wzroście zachorowań na koronawirusa w Polsce. - Cały czas trzeba się spodziewać wysokich liczb dziennych zachorowań. Będą one oscylować między 1500 do 2,5 tys. zakażeń dziennie - zapowiedział. Dodał też, że do połowy października nie należy się spodziewać, że coś się zmieni.