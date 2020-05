Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski podał datę nawrotu epidemii

Epidemia koronawirus w Polsce przebiega mniej drastycznie i wolniej, niż e pozostałych państwach Unii Europejskiej. Jak zauważają eksperci z Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, szczyt zachorowań wciąż jest jeszcze przed nami.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski ostrzega przed nawrotem epidemii

Do tych słów odniósł się minister Łukasz Szumowski. - Poniekąd to racja. Nasze działania miały na celu wypłaszczenie krzywej, by nie było szczytu, w którym choruje 10 tys. osób w szpitalach, że brakuje respiratorów - mówił w wywiadzie dla portalu Interia.pl.