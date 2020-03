Koronawirus w Polsce. Kolejne osoby łamią kwarantannę. Czekają surowe kary

Rodzina w kwarantannie poszła na zakupy

- Nie ponieśli jeszcze żadnych konsekwencji, ponieważ są na kwarantannie - wyjaśnia Sonia Kepper z komendy w Sosnowcu. - Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Póki co wszczynamy postępowania w sprawie o wykroczenie.

Po drugie policjanci zgłaszają sprawę do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może na taką osobę nałożyć karę 5000 złotych grzywny. A po trzecie sprawa trafia do prokuratury. Tam konsekwencje mogą być najbardziej surowe.

Prokuratura sprawdza, czy doszło do złamania art. 161 Kodeksu Karnego. Artykuł ten mówi, że kto “jest dotknięty chorobą zakaźną” i “naraża bezpośrednio inną osobę za zarażenie taką chorobą” podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

Policja apeluje o rozsądek

Policja apeluje do poddanych kwarantannie osób o rozsądek. Prosi, żeby przestrzegały one zasad. - Policjanci kontaktują się po pierwsze po to, żeby sprawdzić, czy osoba jest w domu. Ale również po to, żeby się dowiedzieć, czy ta osoba czegoś nie potrzebuje - mówi Kepper.