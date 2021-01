Koronawirus w Polsce. Kiedy luzowanie obostrzeń? Doradca premiera zabrał głos

Prof. Andrzej Horban był gościem na antenie RMF FM. Doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. koronawirusa był pytany o, to czy teraz dojdzie do luzowania obostrzeń.

– Trudne pytanie. Jeszcze trudniejsza odpowiedź. Jeszcze nie, aczkolwiek już żeśmy zaczęli - odparł prof. Horban. - Proszę zwrócić uwagę, że już puściliśmy łaskawie dzieci z klas 1-3, wszyscy się na to zgodzili i czekamy, co dalej z tego wyniknie – dodał.

Lekarz zaapelował, by jeszcze poczekać z kolejnymi decyzjami dotyczącymi luzowania obostrzeń. - Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, w końcu demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb. Dlatego że mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczających przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwej - powiedział prof. Andrzej Horban.

Obostrzenia znikną wraz ze szczepieniami? Gowin: to na pewno będzie bodziec

Koronawirus w Polsce i szczepionka przeciw COVID-19. Kiedy luzowanie obostrzeń?

- Wydaje się, że najpierw należy otworzyć szkoły. (...) Nauczyciel jest w miarę zdrowy. Nie jest to osoba 80-letnia - ocenił prof. Horban. Na pytanie, kiedy przyjdzie czas na otwracie siłowni, ekspert odparł: - Nie wiem, co się wszyscy do tych siłowni biednych przyczepili. (…) Można ćwiczyć na świeżym powietrzu, kupić hantle - powiedział lekarz.