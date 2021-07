Koronawirus w Polsce. Jest najnowszy raport MZ (17 lipca)

Dzienna liczba szczepień 17 lipca wyniosła 240 627. Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.