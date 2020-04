Koronawirus w Polsce. Jak Kolbuszowa obroniła się przed epidemią. Już w marcu uszyli sobie maseczki

Kolbuszowa (woj. podkarpackie) broni się przed epidemią koronawirusa. W całej Polsce odnotowano już prawie 10 tys. zachorowań . Tymczasem w liczącym 63 tys. mieszkańców powiecie nie ma ani jednego przypadku Covid-19. To jedna z kilkunastu lokalnych enklaw wolnych od wirusa .

- Zero przypadków zachorowań, zero hospitalizowanych z podejrzeniem koronawirusa, zero zakażeń nawet wśród osób, które miały potwierdzony kontakt z chorymi - wylicza w rozmowie z WP Barbara Dudzińska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej.