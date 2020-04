Koronawirus w Polsce i na świecie. Donald Trump zszokował lekarzy i naukowców. "To metoda, którą stosują ludzie, gdy chcą się zabić" (RELACJA)

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do śmierci ponad 190 tys. ludzi na całym globie. Najgorzej jest w USA, gdzie zmarło ponad 50 tys. osób. Ostatnia doba przyniosła śmierć 3146 zakażonych. To największa liczba zgonów z powodu COVID-19 w ciąg 24 godzin. Tymczasem prezydent Donald Trump zszokował lekarzy i naukowców, sugerując nietypowe wykorzystanie środków do dezynfekcji w walce z koronawirusem.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje i statystyki. (PAP, Fot: Sáshenka Gutiérrez)