Koronawirus w Polsce. Fotoreporter zaraził się przez pogrzeb. "Nie mogę nawet wstać z łóżka"

Pogrzeb znanej góralki Zofii Karpiel-Bułecki odbył się 2 lipca. Kilkanaście dni później było już ośmiu chorych. Sanepid rozpoczął poszukiwania wszystkich żałobników i apelował, by zgłaszali się na badania.

W pogrzebie brał udział fotoreporter "Tygodnika Podhalańskiego". - Cały czas byłem w maseczce i zachowywałem zasady bezpieczeństwa, mimo że większość osób już tego nie robi. Dzięki temu nie zaraziłem się w czasie uroczystości. Niestety, przypadkiem kilka dni później spotkałem osoby, które były na pogrzebie i to wówczas się zaraziłem – mówi Wirtualnej Polsce Bartłomiej Jurecki.

Po pogrzebie fotoreporter miał wykonany test na koronawirusa, który wyszedł negatywnie. Drugi test, zrobiony już po kolejnym spotkaniu z osobami zarażony potwierdził koronawirusa. – Wszyscy, którzy byli w jako takim stanie, musieli jechać na własną rękę z Zakopanego do szpitala do Krakowa. Na szczęście na miejscu uzyskaliśmy pomoc. W piątek dowiedziałem się, że jestem chory. Od dwóch dni mam silne objawy. Kaszel i gorączka. Ogólne osłabienie, że ciężko wstać z łóżka. Właściwie to się nie udaje. Najgorsze są jednak dreszcze. Nie można wystawić spod kołdry nawet kawałka nogi, bo pojawiają się straszne drgawki – mówi Bartłomiej Jurecki.