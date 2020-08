Strefa "czerwona". Znów trafili na listę. Ale starosta chwali mieszkańców

Mieszkańcy powiatu lipskiego już ponad tydzień muszą stosować się do rygorystycznych obostrzeń, które przypominają te z początków epidemii. Powiat został uznany za "czerwoną strefę" w ubiegłym tygodniu, a w czwartek znalazł się na liście ponownie. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli zdjąć maseczek przez co najmniej dwa tygodnie.