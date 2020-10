Koronawirus w Polsce. Dziś kolejna konferencja z udziałem premiera

Burza po słowach Jacka Sasina. Michał Dworczyk komentuje

Pytany o możliwy szczyt zachorowań, Dworczyk zaznaczył, że "posługujemy się modelami matematycznymi, ale one nie zawsze się sprawdzają". - Na pewno dzisiejsza liczba przypadków zakażeń będzie większa od wczorajszej - wskazał.

Odnosząc się do słów byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który zapewniał, że "nie będzie dramatycznie, mamy narzędzie do kontroli potwora", zapewnił, że "system jest pod kontrolą". - Ale jest duży przyrost zachorowań i to jest dużym wyzwaniem dla wszystkich służb na pierwszej linii walki z koronawirusem - przyznał.