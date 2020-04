Koronawirus w Polsce. Drugi transport WOŚP ze sprzętem medycznym z Chin wylądował w Warszawie

Łączna masa ładunku wyniosła 12,5 tony. Objętość przetransportowanego sprzętu to aż 122 metry sześcienne.

Wyposażenie dla polskich medyków zostanie teraz przewiezione dwoma autami ciężarowymi do magazynu centralnego WOŚP. Następnie kombinezony zostaną rozlokowane w placówkach w całej Polsce.

Lista konkretnych adresów i szpitali, do których trafi sprzęt, ma zostać opublikowana na stronie fundacji Jerzego Owsiaka.

- Potężny ładunek znowu na lotnisku imienia Chopina w Warszawie! Tym razem Dreamliner w całości wypełniony był kombinezonami osobistej ochrony biologicznej. Nie zwalniamy nawet na moment! Poprzedni transport właśnie kończymy rozsyłać do placówek docelowych, za ten zabierzemy się natychmiast, jaki tylko dojedzie on do naszego magazynu centralnego - stwierdził Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP.