Koronawirus w Polsce. Do 1 czerwca bez kar za brak rozliczenia podatku PIT

Termin rozliczenia PIT-ów minął z końcem kwietnia br., lecz praktycznie został w tym roku przesunięty z powodu epidemii koronawirusa w Polsce. Stało się tak dzięki trickowi prawnemu ministra finansów, który podpisał rozporządzenie uniemożliwiające naliczenie karnych odsetek za miesięczne spóźnienie.

Koronawirus w Polsce. PIT 2020 r. Do końca maja bez karnych odsetek

Koniec kwietnia był zawsze tym okresem roku, kiedy w urzędach skarbowych panował gorączkowy ruch. Spora część podatników wówczas rozliczała i składała swoje zeznania podatkowe. Teraz, z powodu epidemii koronawirusa w Polsce, mamy dość ciekawą sytuację dotyczącą PIT-ów. Mimo, że wszystkie terminy formalnie zostały bez zmian, do faktycznie składać zeznania możemy do 1 czerwca br. Do tego dnia musimy również rozliczyć się z fiskusem, jeśli mamy niedopłatę.

Jak to możliwe, że choć nadal teoretycznie nadal obowiązuje termin do końca kwietnia na złożenie PIT-ów, to w praktyce okres ten został przedłużony do 1 czerwca? Otóż minister finansów Tadeusz Kościński zastosował sprytną sztuczkę prawną. Podpisał on rozporządzanie, które uniemożliwia karanie podatników dodatkowymi odsetkami, jeśli złożą swoje PIT- y do końca maja. Tak się jednak składa, że w tym roku ostatni dzień tego miesiąca przypada w niedzielę, co oznacza, że faktycznie ostatnim dniem na rozliczenie się z fiskusem jest 1 czerwca.

Koronawirus w Polsce. PIT 2020 r. Jak złożyć zeznanie?

Te zasady, o których mowa powyżej, dotyczą najpopularniejszej deklaracji PIT-37, ale też PIT -36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zdecydowana większość Polaków rozlicza się jednak za pomocą formularza PIT-36, który obejmuje umowy o pracę, a także umowy cywilno-prawne, np. umowy o działo. Tak jak w ub. r. deklaracje podatkowe są przygotowywane przez Ministerstwo Finansów, a podatnicy mają do nich dostęp na portalu internetowym podatki.gov.pl Jeśli ktoś nic w tej sprawie nie zrobił, to wszystkie przygotowane zeznania PIT w ten sposób zostały automatycznie uznane za założone w czwartek o północy. Jeśli natomiast ktoś wcześniej zaakceptował przygotowane w internecie przez resort finansów zeznanie, to jego PIT również trafił już do Urzędu Skarbowego.

Nowością w tym roku jest to, że jest możliwość ingerencji w przygotowany formularz PIT. Do 1 czerwca br. można to robić bez konieczności żadnego uzasadnienia. Możemy np. dodać do formularza ulgę lub przekazać 1 proc. na wybraną organizację pożytku publicznego. Również do tego dnia musimy rozliczyć się z fiskusem w razie ewentualnej niedopłaty.