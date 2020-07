Koronawirus w Polsce. Częstochowa. 18 sióstr zakonnych zakażonych SARS-CoV-2

Zobacz też: Andrzej Duda nagrany przez Rosjan. Bogdan Zdrojewski: to było żenujące

Koronawirus w Polsce. Zakonnice z Lublina również zakażone

To kolejny zakon, w którym doszło do wybuchu epidemii. W zeszłym tygodniu sanepid potwierdził pozytywne wyniki testów na COVID-19 u sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej z Lublina w wieku od 30 do 60 lat. Siedem zakonnic hospitalizowano na oddziale zakaźnym, a dom zakonny w całości objęto kwarantanną.