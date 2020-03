Koronawirus w Polsce. Bohater chodzi w masce. Lekarze proszą o pomoc

Na Facebooku napisał: "W ciągu najbliższych dni najprawdopodobniej będę miał bliski kontakt z osobami chorymi. Jestem lekarzem i bez jakichkolwiek zawahań będę leczył osoby chore/zakażone, ale mam obawy odnośnie do ilości sprzętu ochronnego. Nie obawiam się o swoje zdrowie, wyprowadziłem się z domu, aby w razie zakażenia nie zakazić rodziny. Obawiam się o wyłączenie z pracy".

Lekarz dodał, że według jego wiedzy ilość sprzętu ochronnego jest znikoma, więc jeśli będzie miał kontakt z pacjentem zakażonym bez sprzętu ochronnego, to zostanie wyłączony z pracy na 14 dni. "W takim tempie w ciągu kilku dni cały zespół może zostać poddany kwarantannie. Zastanawiam się, czy ktoś z Was nie mógłby pożyczyć mi (również odpłatnie) oraz moim kolegom maski pełnotwarzowe i kombinezonów ochronnych. Wiem, że to towar deficytowy, ale może ktoś się zgodzi. Oprócz mnie wielu moich kolegów lekarzy ma podobny problem, więc zwracam się również w ich imieniu. Jestem z Warszawy" - dodał.