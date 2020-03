Błażej Spychalski był gościem w "Rozmowie Dnia" w radiowej "Jedynce". Polityk pytany był m.in. o Radę Gabinetową, która ma odbyć się w środę. Rzecznik prezydenta już na początku zaznaczył, że nie jest to pierwsza taka inicjatywa Andrzeja Dudy. Wspomniał chociażby o spotkaniu z przedstawicielami banków ws. zamrożenia spłat rat kredytu.

Koronawirus w Polsce. Błażej Spychalski: "To ważny dzień dla Polaków"

- Dzisiejsza Rada Gabinetowa będzie zajmowała się konkretnym pakietem wsparcia dla Polaków i przedsiębiorców. To będzie bardzo ważny dzień dla Polaków - podkreślił Błażej Spychalski.

Koronawirus w Polsce. Błażej Spychalski do opozycji: "Czytajcie Konstytucję ze zrozumieniem"

Spychalski mówił też o obecnych aktywnościach Andrzeja Dudy. Wymienił m.in. rozmowy z premierem, ministrem zdrowia i środowiskami, które biorą udział w walce z koronawirusem. Chodzi chociażby o harcerzy i pracowników Orlenu, którzy produkują płyn do dezynfekcji.

Tu rzecznik prezydenta odniósł się do tweeta Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że te wizyty to "propaganda". - Ważne są odpowiedzialne decyzje gospodarcze. Dzięki naszej odpowiedzialnej polityce możemy sobie pozwolić na taką właśnie produkcję. W czasach PO-PSL ten zakład był przeznaczony na sprzedaż - podkreślił i zaapelował o opanowanie.

Spychalski mówił też o ewentualnym wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. - Nie widzę przesłanek konstytucyjnych do tego, by wprowadzić któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych. Wybory odbędą się 10 maja. Apeluję do członków opozycji o czytanie konstytucji ze zrozumieniem. Nasze państwo prowadzi normalną politykę i jego organa pracują normalnie - zaznaczył.