Koronawirus w Polsce. Bezdomny mężczyzna nie miał gdzie odbyć kwarantanny

Bezdomny mężczyzna po powrocie do Polski nie mógł znaleźć miejsca do odbycia kwarantanny. W poszukiwaniach pomogła policja. Ostatecznie trafił do specjalnego ośrodka w Szczyrku.

Koronawirus w Polsce. W poszukiwaniu miejsca na kwarantannę pomogła policja. (East News)