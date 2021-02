Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski na izolacji, po południu wykona test

Trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce jest faktem. Od kilku dni notowane są przyrosty w liczbie nowych zakażeń COVID-19. - Mamy w czwartek potwierdzone 12 142 przypadków zakażenia koronawirusa. Tuż przed wywiadem otrzymałem raport - mówił w RMF FM Adam Niedzielski. To spadek o dokładnie 5 przypadków w porównaniu z dniem poprzednim.

Minister zdrowia był pytany o możliwy termin znoszenia obostrzeń. Niedzielski odmówił podania konkretnej daty, ale ujawnił nową filozofię rządu. - Musi być okazja do tego, aby znosić obostrzenia i tym się będziemy kierować . Będziemy bardziej śledzić obłożenie w szpitalach niż samych przypadków zakażeń, bo na przykład seniorzy będą zaszczepieni. Jeśli uda nam się obniżyć granicę wieku hospitalizacji, to nie będzie to już tak niebezpieczne. Liczymy, że w konsekwencji spadnie liczba zgonów - tłumaczył Adam Niedzielski.