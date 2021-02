Wielkanoc 2021. Adam Niedzielski ujawnia plany rządu

- Nastawienie rządu jest takie, żeby w miarę możliwości dokonywać w miarę odważnych kroków i luzować obostrzenia. Obecnie, przez wzrost zakażeń i wzrost dynamiki trzeciej fali, to przekreśla taką możliwość. Ale nasza populacyjna tolerancja do zachorowań rośnie. Trwa akcja szczepień, nabywamy odporność także przez zakażenie - mówił podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski.

Minister zdrowia dodał, że rząd ma "ponad miesiąc na podjęcie decyzji". - Ale jak będzie przestrzeń na podjęcie decyzji luzujących, to jest podejmiemy - dodał w środę szef resortu zdrowia.

- Potraktujmy Wielkanoc jak poprzednie święta (...). Zachowajmy ostrożność, wstrzemięźliwość do spotkań, byśmy mogli w pełni świętować chociażby w Boże Narodzenie. Myślę, że warto jeszcze trochę się pomęczyć, by pokonać pandemię i korzystać z tej swobody spotkania się - mówił w programie "Newsroom" WP profesora Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wielkanoc 2021. Zeszłoroczne świętowanie pod znakiem zakazu przemieszczania się

Przypomnijmy, że zeszłoroczna Wielkanoc przebiegała w ścisłym reżimie sanitarnym. Do 19 kwietnia obowiązywał zakaz przemieszczania się, zatem śniadanie wielkanocne można było spędzać wyłącznie w ścisłym gronie rodzinnym. Rząd twierdził, że nie jest to zakaz wprost, ale jedynie apel o to, aby zatrzymać transmisję wirusa.