Koronawirus w Niemczech. Niepokojący wzrost zakażeń. Instytut Roberta Kocha apeluje

"W miarę możliwości należy unikać tłumów - zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych - a uroczystości powinny ograniczać się do najbliższego kręgu rodziny i przyjaciół”, wynika z raportu. Ponadto należy nadal przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odległości i higieny.

Szef frakcji CDU w Bundestagu Ralph Brinkhaus domagał się ostrzejszego postępowania wobec demonstracji przeciwko pandemii . Wolność demonstracji jest ważnym dobrem publicznym, a "protesty mogą być nadal ograniczane tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach”, napisał Brinkhaus do posłów CDU/CSU, jak podała gazeta "Handelsblatt” z Duesseldorfu.

Jednakże organizatorzy musieliby jeszcze bardziej "zobowiązać się do przedstawienia i przestrzegania spójnych koncepcji dotyczących higieny”. Państwo nie może stać bezczynnie, gdy manifestacja zamienia się w "sytuację wysokiego ryzyka”, kontynuował Brinkhaus. Duże zgromadzenia ludzi, którzy jeszcze niedawno w Berlinie świadomie łamali przepisy higieny, stanowiły „zagrożenie dla ogółu społeczeństwa”. Czyniąc to, nie tylko ryzykowali naszym zdrowiem, "narażali na szwank odbudowę naszej gospodarki i naszego społeczeństwa”.

Także rządzący w Berlinie burmistrz Michael Mueller (SPD) zapowiedział, że naruszenia zasad na czas pandemii będą surowiej karane. "Osoby zaprzeczające istnieniu pandemii zagrażają wielu. Nie ma na to wymówki, musimy być bardziej surowi”, powiedział Mueller gazecie „Bild am Sonntag”. Konkretnie Mueller zapowiedział: "W sektorze gastronomicznym będziemy dbać o to, aby listy gości były prawidłowo prowadzone. Prędzej będziemy wstrzymywać demonstracje, jeśli nie będzie przestrzegania zasady noszenia masek”.