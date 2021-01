Koronawirus w Niemczech. Już ponad 50 tys. zgonów

System opieki zdrowotnej był w stanie - przy dużym wysiłku - zaopiekować się prawie 5000 pacjentami z COVID na oddziałach intensywnej opieki, jednak nie wytrzymałby tego na dłuższą metę. Obłożenie oddziałów zaczęło jednak spadać. – To jeszcze nie koniec, nawet po roku, choć byśmy sobie tego wszyscy życzyli – powiedział polityk.

Obostrzenia znikną wraz ze szczepieniami? Gowin: to na pewno będzie bodziec

Niemcy. "Przygnębiająca" liczba

Władze sanitarne zgłosiły do RKI 17 862 nowych zakażeń z ostatniej doby, wynika z danych opublikowanych w piątek. Tydzień temu było ich 22 368. Wieler podkreślił, że w większości krajów związkowych liczba nowych zakażeń spada.

Siedmiodniowy wskaźnik zakażeń na 100.000 mieszkańców wynosi 115,3. To najniższe notowania od 1 listopada. Nadal jednak odnotowuje się wysokie wskaźniki zgonów. Według RKI, ponad 50.000 osób w Niemczech zmarło bezpośrednio lub pośrednio z powodu zakażenia koronawirusem. - To jest przygnębiająca, dla mnie wręcz niewyobrażalna liczba – powiedział Wieler. Tylko w ciągu czwartku do RKI zgłoszono 859 nowych zachorowań.