Koronawirus. W jakim czasie po szczepieniu na COVID-19 nasz organizm nabiera odporności?

- Co najmniej tydzień po szczepieniu drugą dawką nabywamy maksymalnej odporności przeciw koronawirusowi – tak stwierdzili epidemiolodzy w rozmowie z RMF FM. Co w takim razie przekłada się na tak długi czas oczekiwania? Jak tłumaczy prof. Marcin Czech, otrzymując szczepionkę, nasz organizm musi najpierw nauczyć się odpowiednich reakcji obronnych. W zależności od naszego układu immunologicznego może zająć to nawet wiele dni.