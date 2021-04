Filipiny. Nie przeżył kary za złamanie obostrzeń

Filipiny. 28-latek zmarł po odbyciu kary za złamanie obostrzeń

Mężczyzna w trakcie godziny policyjnej (po 18:00) kupował wodę. W areszcie 28-letni Filipińczyk oraz inni osadzeni mieli być zmuszeni do wykonania 100 ćwiczeń podobnych do przysiadów. Funkcjonariusze kazali je powtarzać, jeśli były one wykonywane nierówno.