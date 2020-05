Koronawirus w Europie. Słowenia ogłosiła koniec epidemii COVID-19

Decyzja rządu Słowenii nadeszła po tym, jak na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, ani razu nie odnotowano więcej ni siedmiu nowych przypadków zakażenia. Dzięki wycofaniu stanu epidemii osoby przybywający do Słowenii z innych krajów Unii Europejskiej nie będą miały już obowiązku poddania się co najmniej 7-dniowej kwarantannie. Taki stan rzeczy obowiązywał do tej pory od początku kwietnia.